Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 15:38

В Самарской области перекроют движение по старому направлению на автодороге Самара-Бугуруслан

Запрет продлится до 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В регионе временно перекроют дорогу

В регионе временно перекроют дорогу

Водителей Самарской области предупредили о временном ограничении проезда на автодороге Самара-Бугуруслан. Ориентировочно, движение будет закрыто до второго полугодия 2023 года.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог региона, временное перекрытие дороги связано с аварийным состоянием моста через реку Большой Кинель. Старое направление на автодороге Самара-Бугуруслан закроется с 12:00 21 июля 2022 года.

Отмечают, что движение транспорта, в том числе и общественного, будет организовано по основной дороге Самара-Бугуруслан. Автолюбителям придется заезжать в поселок Усть-Кинельский.