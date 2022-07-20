В Самарской области в ближайший час ожидается шквалистый ветер

В регионе вновь усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей об усилении ветра и грозах. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайший час в регион придут грозы и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-19 метров в секунду. Такая погода сохранится в губернии в первой половине ночи с 21 на 22 июля.

Жителям рекомендуют оставаться дома. Если непогода застала вас на улице, лучше не прятаться за остановками и рекламными щитами. Напомним, синоптики также сообщили, что переменчивая погода сохранится в регионе до конца рабочей недели.