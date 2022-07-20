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Спорт20 июля 2022 17:07

Самарский клуб «Крылья Советов» опроверг информацию о параличе руки Сергея Пиняева

За здоровьем футболиста следит медштаб
Алена ПРОВКИНА
Футболиста не увозили в реанимацию

Футболиста не увозили в реанимацию

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» опроверг информацию о серьезных проблемах со здоровьем игрока Сергея Пиняева. Состояние футболиста находится под контролем медицинского штаба.

- Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности, - сообщили представители клуба.

Напомним, что информация об ухудшении самочувствия футболиста появилась вечером, 20 июля 2022 года. Редакция «КП-Самара» желает скорейшего выздоровления молодому футболисту Сергею Пиняеву.