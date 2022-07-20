Самарцы поделились фото двойной радуги после дождя 20 июля 2022 года

Над Самарой появилась двойная радуга. Фото: администрация Железнодорожного района

В Самаре местные жители поделились фото двойной радуги после дождя в социальных сетях в среду, 20 июля 2022 года. После непогоды небо вновь стало ясным.

В социальных сетях пользователи поделились красивыми кадрами после летнего дождя. Жаркая погода временно отступила и самарцы наслаждаются легкой июльской прохладой. Красочное явление ненадолго посетило областную столицу.

Напомним, что в регионе объявлен желтый уровень опасности. Ночью с 21 по 22 июля местами пройдут грозы и дожди. Порывы ветра усилятся до 19 метров в секунду.