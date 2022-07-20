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Общество20 июля 2022 18:00

Губернатор Самарской области подвел итоги участия региона в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Проекты региона могут реализовать во всей стране
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Губернатор Самарской области посетил пленарную сессию под представительством президента страны

Губернатор Самарской области посетил пленарную сессию под представительством президента страны

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». Регион стал одним из самых активных участников мероприятия.

Отмечают, что сегодня, 20 июля 2022 года, в Москве завершился форум, в котором 63 регион представил 1351 инициативу. Делегация области продемонстрировала лучшие проекты и вошла в число лидеров по количеству и качеству поданных на форум идей. Всего в этом году было представлено 19,5 тысяч проектов.

Самарская области вошла в топ-3 по числу идей. На данный момент, в регионе уже выстроили систему работы в направлении улучшения образования в учреждениях. В школах оборудуют детские технопарки и кванториумы. Губернатор также отметил, что будут не только поддерживать проекты региона, но и изучать опыт других субъектов страны.

- Учиться не стыдно - стыдно не учиться. Мы рады и своим опытом делиться, и тому, что кто-то учится на эффективных проектах Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров.