Губернатор Самарской области подвел итоги участия региона в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Губернатор Самарской области посетил пленарную сессию под представительством президента страны

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». Регион стал одним из самых активных участников мероприятия.

Отмечают, что сегодня, 20 июля 2022 года, в Москве завершился форум, в котором 63 регион представил 1351 инициативу. Делегация области продемонстрировала лучшие проекты и вошла в число лидеров по количеству и качеству поданных на форум идей. Всего в этом году было представлено 19,5 тысяч проектов.

Самарская области вошла в топ-3 по числу идей. На данный момент, в регионе уже выстроили систему работы в направлении улучшения образования в учреждениях. В школах оборудуют детские технопарки и кванториумы. Губернатор также отметил, что будут не только поддерживать проекты региона, но и изучать опыт других субъектов страны.

- Учиться не стыдно - стыдно не учиться. Мы рады и своим опытом делиться, и тому, что кто-то учится на эффективных проектах Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров.