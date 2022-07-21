В Самарской области главу села привлекут к ответственности из-за свалки на кладбище

Устранение нарушений взяли под особый контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сельском поселении Бобровка микрорайона Кинельский в Самарской области на кладбище появилась гора мусора. Главу села привлекут к административной ответственности.

По информации прокуратуры региона, местный житель обратился за помощью к правоохранителям. Он рассказал, что в сельском поселении в районе кладбища, а также в поселке Формальный появились свалки мусора. Заявитель отметил, что на участках отходы различных классов опасности, в том числе: бытовой и строительный мусор, картон, спиленные деревья и обломки железа.

Прокуратура привлекла главу сельского поселения к ответственности и внесла представление. По факту ненадлежащей работы организации по вывозу отходов возбуждено административное дело. Устранение нарушений взяли под особый контроль.