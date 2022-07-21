Самарские самозанятые могут отправить заявку в программу «Бизнес-наставник» до 1 августа 2022 года

Наставники обучат самозанятых вести бизнес

В Самарской области стартует прием заявок в программу «Бизнес-наставник». Самозанятые смогут направить документы на участие до 1 августа 2022 года.

Новая региональная мера поддержки поможет пользователям специального налогового режима повысить эффективность своих проектов. В области реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Принять участие в программе, которая продлится 9 недель, смогут 35 самозанятых. Участникам помогут решить проблемы, увеличат прибыль и научат взаимодействовать с клиентами и подрядчиками.

Совместная работа пройдет в 3 этапа, каждый из которых продлится 3 недели. Для жителей составят индивидуальный план развития, обучат продажам и маркетинговой стратегии. Формат занятий выбирается индивидуально. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте.