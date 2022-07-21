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Происшествия21 июля 2022 4:16

В Самарской области пьяная девушка-водитель без прав может оказаться в колонии

Инспекторы задержали нарушительницу
Алена ПРОВКИНА
Дорожные полицейские задержали нарушительницу

Дорожные полицейские задержали нарушительницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали пьяную девушку-водителя иномарки. Оказалось, у нарушительницы нет водительских прав.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, ранним утром в дежурную часть полиции поступил звонок от местного жителя. Он сообщил, что за руль иномарки села пьяная девушка. Сотрудники ДПС за несколько минут обнаружили нарушительницу и задержали. Автолюбительница отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Полицейские отстранили девушку от управления автомобилем. Как оказалось, еще в прошлом году злоумышленница получила штраф и временное лишение прав из-за аналогичного нарушения. Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет колонии.