Самарский бизнес может получить средства на оборотные цели, благодаря программе Корпорации МСП

Представители бизнеса могут кредиты по льготным условиям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно, что представители бизнеса смогут получить средства на оборотные цели. Также в программу корпорации МСП и Центробанка включили рефинансирование.

Помимо инвестиционных самарцы также могут получить оборотные средства и рефинансирование уже взятых займов. Отмечают, что в рамках программы снизили ставку по кредитам до 12,5%. Банки-партнеры программы обязуются снизить ставки и по ранее выданным кредитам в течение одного месяца. Теперь предприниматели из любой отрасли могут получить льготные кредиты на срок до трех лет.

Лимит для самозанятых достигает 500 тысяч рублей. При этом, представители малого и среднего бизнеса могут получить от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей. В регионе уделяют особое внимание развитию предприятий и бизнеса.