Только 4 из 10 самарцев готовы пройти ревакцинацию от коронавируса

Не все жители хотят делать повторную прививку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре немногие готовы вновь проходить ревакцинацию. Только 4 из 10 опрошенных планируют это сделать в ближайшее время.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, чаще остальных готовы вакцинироваться респонденты старше 45 лет. Специалисты сообщают, что только каждый пятый – 20% опрошенных – сделал прививку от коронавируса менее, чем полгода назад. 27% жителей вакцинировали полгода назад. Больше, чем 6 месяцев назад сделали прививку 53% самарцев.

Ревакцинацию готовы сделать 42% опрошенных. 37% честно признались, что не хотят делать повторную прививку. Все больше жители региона относятся к коронавирусу, как к сезонной простуде.