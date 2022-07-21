В Самарскую область еще не скоро придет удушающая жара

В области продолжает бушевать непогода. Скриншот: gismeteo

В Самарской области многие жители отметили, что устали от аномальный жары и зноя. Синоптики сообщили, что июльское пекло еще не скоро вернется в регион.

По данным gismeteo, в ближайшие две недели в губернии ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в среднем будет достигать +26…+28 градусов. В ближайшие выходные, 23 и 24 июля, местами будет облачно, ожидаются осадки.

Напомним, что в регионе 19 июля 2022 года побит абсолютный суточный максимум осадков 58-летней давности. Максимальные значения отметили в нескольких районах области.