В Тольятти пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей за «помощь» племяннице

Мошенники обокрали пенсионерку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пенсионерке поступило несколько звонков от мошенников. Из-за аферистов женщина лишилась крупной суммы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленники позвонили 83-летней женщине. Они сообщили, что ее племянница стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадали невинные люди. Чтобы решить вопрос и избежать ответственности, мошенники попросили у пенсионерки 300 тысяч рублей.

Доверчивая женщина отдала аферистам деньги и только потом поняла, что стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.