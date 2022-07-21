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Происшествия21 июля 2022 6:21

В Тольятти пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей за «помощь» племяннице

Аферисты обманули женщину
Алена ПРОВКИНА
Мошенники обокрали пенсионерку

Мошенники обокрали пенсионерку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пенсионерке поступило несколько звонков от мошенников. Из-за аферистов женщина лишилась крупной суммы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленники позвонили 83-летней женщине. Они сообщили, что ее племянница стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадали невинные люди. Чтобы решить вопрос и избежать ответственности, мошенники попросили у пенсионерки 300 тысяч рублей.

Доверчивая женщина отдала аферистам деньги и только потом поняла, что стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.