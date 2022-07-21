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Происшествия21 июля 2022 6:55

В Самаре подросток украл из магазина телефон стоимостью более 70 тысяч рублей

Парень схватил технику и убежал
Алена ПРОВКИНА
Подросток украл телефон с витрины. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подросток украл телефон с витрины. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре несовершеннолетний обокрал торговую точку. Он схватил телефон с выставочного стенда и попытался убежать.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, днем 16-летний подросток, прогуливаясь возле торговой точки, решил своровать телефон с выставочного стенда. Отмечают, что юноша украл телефон, стоимость которого превышает 70 тысяч рублей. Магазин располагался на Южном шоссе. Сотрудники службы безопасности смогли задержать злоумышленника и передать его в руки полицейских.

Молодой человек ранее уже был судим за аналогичные преступления. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела. Молодой человек пока под подпиской о невыезде.