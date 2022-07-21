Самарский «Кузнецов» заключил договоры с 15 студентами проекта «Инженерный старт»

Целевикам обещают повышенную стипендию и гарантируют дальнейшее трудоустройство / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Самарский «ОДК-Кузнецов» завершил отбор студентов в пилотную группу целевой подготовки «Инженерный старт». В нее вошли 15 молодых людей, которые набрали больше 200 баллов по трем предметам – русскому языку, математике и физике. С ними уже заключили необходимые договоры.

Студенты будут учиться на факультете машиностроения, металлургии и транспорта СамГТУ. Их ждет повышенная стипендия и специальная образовательная программа.

– Потребность в инженерах-технологах высокая, и спрос на них растет, поэтому мы решили привлекать специалистов с помощью целевой подготовки. Она обеспечит нас молодыми, но квалифицированными работниками, – заявила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

Участники целевой подготовки «Инженерный старт» будут получать дополнительную стипендию от завода – 10 тысяч рублей. Главные условия – хорошая и отличная успеваемость в вузе. Также студенты будут проходить производственную практику на «Кузнецове». Им гарантировано заселение в общежитие. После обучения молодых людей трудоустроят на предприятие.