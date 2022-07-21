Пересадочные билеты хотят ввести на автобусе № 5Д в Самаре в 2022 году

Стоимость пересадочного талона планируют сделать равной цене обычного билета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пересадочные билеты на общественном транспорте в Самаре могут ввести уже в 2022 году. Первыми они появятся в Куйбышевском районе. Подобный способ оплаты планируют протестировать на автобусе № 5Д «Губернский рынок – пос. Сухая Самарка». Об этом ранее в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы департамента транспорта Юрий Тапилин.

- Планируем ввести пересадочные билеты. Пока мы смотрим в сторону маршрута № 5Д, просчитываем параметры, варианты, считаем, во что это обойдется бюджету. После введения специального талона пассажир при пересадке будет платить всего один раз. По цене такой билет пока предполагаем в формате обычной стоимости, чтобы это было максимально удобно для пассажиров, - отметил Юрий Тапилин.

По данным департамента транспорта Самары, пересадочные талоны запустят на автобусе № 5Д до конца 2022 года. Они будут действовать в тестовом режиме.