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Общество21 июля 2022 7:32

Пересадочные билеты хотят ввести на автобусе № 5Д в Самаре в 2022 году

Новый способ оплаты внедрят для жителей Куйбышевского района
Анастасия ФИЛАТОВА
Стоимость пересадочного талона планируют сделать равной цене обычного билета

Стоимость пересадочного талона планируют сделать равной цене обычного билета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пересадочные билеты на общественном транспорте в Самаре могут ввести уже в 2022 году. Первыми они появятся в Куйбышевском районе. Подобный способ оплаты планируют протестировать на автобусе № 5Д «Губернский рынок – пос. Сухая Самарка». Об этом ранее в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы департамента транспорта Юрий Тапилин.

- Планируем ввести пересадочные билеты. Пока мы смотрим в сторону маршрута № 5Д, просчитываем параметры, варианты, считаем, во что это обойдется бюджету. После введения специального талона пассажир при пересадке будет платить всего один раз. По цене такой билет пока предполагаем в формате обычной стоимости, чтобы это было максимально удобно для пассажиров, - отметил Юрий Тапилин.

По данным департамента транспорта Самары, пересадочные талоны запустят на автобусе № 5Д до конца 2022 года. Они будут действовать в тестовом режиме.