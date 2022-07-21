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Происшествия21 июля 2022 7:54

В Самаре монтажник окон обчистил чужую квартиру

Мужчина вынес имущество в покрывале
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали подозреваемого в краже

Полицейские задержали подозреваемого в краже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители обратились за помощью в отделение полиции. Они рассказали, что мастер по ремонту лоджий обчистил их квартиру.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на улице Ташкентской злоумышленник решил обокрасть квартиру, в которой должен был провести ремонт. Заявители оценили причиненный ущерб в 50 тысяч рублей. Мать потерпевшего, проживающая в квартире, рассказала, что до кражи, она наняла монтажника. Документ на предоставление услуг они не заключали.

Сотрудники полиции обнаружили некоторые вещи в ломбарде. Так они смогли найти подозреваемого и задержать. Ранее судимый мужчина признался. Что ждал, когда квартира будет пустой, взял бытовую технику, часы, одежду и вынес в покрывале. Многое он продал незнакомцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Часть имущества вернули владельцу.