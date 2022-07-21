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Общество21 июля 2022 8:03

Оклады чиновников Самары увеличат на 4,3% в 2022 году

Доходы возрастут у сотрудников ряда муниципальных предприятий
Анастасия ФИЛАТОВА
Из городского бюджета выделят более 23 млн рублей на повышение оклада госслужащим

Из городского бюджета выделят более 23 млн рублей на повышение оклада госслужащим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют повысить оклады сотрудникам нескольких муниципальных учреждений и депутатам, которые работают на постоянной основе. Их хотят увеличить на 4,3%. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города. Также данный вопрос обсудили в четверг, 21 июля 2022 года, на заседании комитета по МСУ в думе.

Так, оклады подрастут у работников МБУ «Дорожное хозяйство», МБУ «Ресурсный центр социальной сферы», МБУ «Управление капитального строительства», МБУ «Центр администрирования управления муниципальной собственностью», МКУ «Ритуал», МКУ «Самарский бизнес-инкубатор», МКУ «Служба сопровождения бюджетного процесса», МКУ «Служба транспортного обеспечения», МКУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр», МКУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения», МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» и МКУ «Центр организации дорожного движения». В городском бюджете на эти цели предусмотрели более 23 млн рублей.

Постановление администрации Самары распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.