Оклады чиновников Самары увеличат на 4,3% в 2022 году

Из городского бюджета выделят более 23 млн рублей на повышение оклада госслужащим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют повысить оклады сотрудникам нескольких муниципальных учреждений и депутатам, которые работают на постоянной основе. Их хотят увеличить на 4,3%. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города. Также данный вопрос обсудили в четверг, 21 июля 2022 года, на заседании комитета по МСУ в думе.

Так, оклады подрастут у работников МБУ «Дорожное хозяйство», МБУ «Ресурсный центр социальной сферы», МБУ «Управление капитального строительства», МБУ «Центр администрирования управления муниципальной собственностью», МКУ «Ритуал», МКУ «Самарский бизнес-инкубатор», МКУ «Служба сопровождения бюджетного процесса», МКУ «Служба транспортного обеспечения», МКУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр», МКУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения», МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» и МКУ «Центр организации дорожного движения». В городском бюджете на эти цели предусмотрели более 23 млн рублей.

Постановление администрации Самары распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.