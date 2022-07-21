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Общество21 июля 2022 8:31

В Самаре почти у 40% жителей накоплений после увольнения хватит примерно на месяц

Многих не устраивает их текущая работа
Алена ПРОВКИНА
Многие жители хотели бы поменять место работы

Многие жители хотели бы поменять место работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области многие местные жители признались в том, что работа их не устраивает. Исследователи предоставили данные опроса.

По данным проведенного опроса сервисом Зарплата.ру, почти половина населения региона - 46% опрошенных - имеют сложности с работой. 38% респондентов отметили, что их не устраивает зарплата, 20% не любят свою работу и планируют уволиться, только 4% переучились и хотят начать деятельность в новой сфере.

При этом 39% опрошенных признались, что после ухода с работы, их сбережений хватит примерно на месяц. У 16% жителей – на 2-3 месяца. И только 10% - на полгода.