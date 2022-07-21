В Самаре почти у 40% жителей накоплений после увольнения хватит примерно на месяц

Многие жители хотели бы поменять место работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области многие местные жители признались в том, что работа их не устраивает. Исследователи предоставили данные опроса.

По данным проведенного опроса сервисом Зарплата.ру, почти половина населения региона - 46% опрошенных - имеют сложности с работой. 38% респондентов отметили, что их не устраивает зарплата, 20% не любят свою работу и планируют уволиться, только 4% переучились и хотят начать деятельность в новой сфере.

При этом 39% опрошенных признались, что после ухода с работы, их сбережений хватит примерно на месяц. У 16% жителей – на 2-3 месяца. И только 10% - на полгода.