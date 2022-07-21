Стало известно, как убили 21-летнюю девушку в общежитии на ул. Ново-Садовой в Самаре

Начался суд над предполагаемым убийцей молодой девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в июле 2022 года стартовал суд по делу о жестоком убийстве 21-летней девушки в общежитии на улице Ново-Садовой. Обвиняемым по нему проходит бывший молодой человек погибшей.

Напомним, тело девушки нашли 26 июня 2021 года в комнате общежития на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. У нее были связаны руки и ноги. Вскоре после этого правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Им оказался экс-бойфренд погибшей – 26-летний житель села Волчанка Красноармейского района. Как выяснилось, он расправился с ней ради наживы.

Насколько известно, погибшая познакомилась с подозреваемым на сайте знакомств. Самарчанка думала, что это настоящая любовь и планировала познакомить парня с близкими. Однако подруги девушки замечали, что он вел себя странно – никуда не водил, не проявлял к ней интереса. Кроме того, он прямо на ее глазах переписывался с какой-то барышней.

24 июня молодой человек пришел к девушке в последний раз. Как сообщили в СУ СК по Самарской области, парень обманом связал ее веревкой, которую заранее принес с собой, и стал душить. Кроме того, он около семи раз ударил жертву колюще-режущим предметом в шею. Та от полученных травм умерла на месте.

После этого молодой человек похитил сотовый телефон девушки, ее банковские карты и деньги. В дальнейшем он перевел на свой счет более 50 тысяч рублей.

Насколько известно, на первое заседание, которое прошло 19 июля 2022 года, пришли не все свидетели. Поэтому его отложили на следующий четверг, 28 июля.

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