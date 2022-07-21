В Самаре женщина организовала в клубе подпольное казино

Женщина незаконно использовала игровое оборудование. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Кировском районе Самары предприимчивая местная жительница решила открыть казино в клубе. Подозреваемую задержали правоохранители.

По данным следствия, в феврале текущего года местная жительница решила принимать ставки от игроков через кассу клуба. Она самостоятельно координировала проведение азартных игры и организовала подпольное казино. Женщина создала все условия для функционирования своего преступного замысла. Также подозреваемая использовала игровое оборудование вне разрешенной зоны, в том числе в Интернете, об этом сообщило СУ СК России по Самарской области.

Злоумышленницу задержали правоохранители. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Женщина может оказаться за решеткой.