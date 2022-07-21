На молодежном форуме iВолга будет работать мобильная лаборатория Самарского СПИД-центра

Тестирование занимает не больше 15 минут Фото: социальные сети

10-ый юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 2022 пройдет в Самарской области в Фестивальном парке Мастрюковских озер с 21 по 29 июля. 22 июля самарцы и гости областной столицы смогут не только насладиться атмосферой фестиваля, но и больше узнать о своем здоровье. Специалисты Самарского СПИД-центра организуют работу мобильной лаборатории на мероприятии. Участники форума смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, а также получить индивидуальные консультации о способах распространения инфекции.

Само тестирование будет занимать всего несколько секунд, а результат готов у через 15 минут. Полностью исключить у себя инфицирование ВИЧ-инфекцией можно только пройдя тестирование на антитела к ВИЧ через 3, 6 и 12 месяцев после ситуации, связанной с риском заражения.

Помимо мобильной лаборатории, бесплатно и анонимно сдать тест можно во всех отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

Подробную информацию можно найти в группе областного СПИД-центра вконтакте.