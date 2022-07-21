Мощи Сергия Радонежского будут пребывать в Самаре 4 и 5 августа 2022 года

Верующие смогут прикоснуться к святыне / Фото: www.vladivostok-eparhia.ru

В Самару скоро привезут православную святыню – ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Его разместят в Софийском соборе, который расположен на набережной реки Волги. Об этом сообщается в официальной группе религиозной организации.

Планируется, что ковчег побывает в 50 епархиях, в том числе в самарской. Мероприятие приурочено к 600-летию со дня обретения мощей Сергия Радонежского. В Самаре мощи пробудут два дня – 4 и 5 августа 2022 года.

Верующие смогут не только увидеть святыню, но еще помолиться рядом с ней и прикоснуться. Считается, что Сергий Радонежский помогает в исцелении различных болезней и в решении житейских проблем.