Самарский университет примет на цифровую кафедру более 1 300 студентов

Студенты смогут посещать занятия в вечернее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в Самарском национально исследовательском университете появится цифровая кафедра. Студенты смогут обучиться навыкам программирования и управления IT-проектами.

По данным пресс-службы СНИУ имени академика Королева, университет уже приступил к набору студентов. Цифровая кафедра создана в рамках совместного проекта Минобрнауки и Минцифры РФ. В первый набор планируют принять на обучение более 1300 желающих. За один учебный год обучающиеся смогут получить дополнение к своей основной квалификации. Молодые люди научатся программировать, освоят WEB-разработку и технологии 3D-моделирования и получат диплом о переподготовке.

Поступить на обучение смогут студенты всех направлений. Для желающих подготовили шесть программ. Переподготовку начнут с 1 сентября 2022 года. Обучение на цифровой кафедре будут проводить в вечернее время. Предполагается смешанный режим занятий. Для студентов Самарского университета учеба полностью бесплатна.