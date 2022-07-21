ВТБ запустил сервис по вопросам наследства

Новый сервис позволит клиентам получить индивидуальную консультационную помощь по всем вопросам наследства. Сотрудники банка объяснят, как выстроен процесс вступления в наследство и какие документы нужно предоставить для оформления имущества в собственность. Дополнительно пользователи сервиса могут обратиться за подробными разъяснениями о действиях с кредитными, депозитными, инвестиционными и другими продуктами, которые были оформлены родственником, а также получить консультацию по страховым выплатам. Сервис предоставляется бесплатно.

«Ситуация с вопросами наследства – очень тяжелая, в том числе из-за психологического состояния человека в такой трудный момент. Зачастую люди растеряны и далеко не всегда знают, что делать. Им необходимо обращаться во множество организаций, включая банки, страховые компании, нотариальные конторы, медучреждения. Поэтому мы решили предоставлять наследникам полный перечень консультативной помощи. Наши сотрудники прошли психологические тренинги, они не просто консультируют, но и стараются оказать моральную поддержку. Благодаря такому сервису время, затраченное наследником на решение всех подобных вопросов, сокращается примерно в 5 раз, мы экономим порядка 15 часов. Сейчас ежемесячно мы принимаем более 3,5 тысяч таких обращений», – отметил руководитель департамента розничного взыскания, вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

Получить консультацию можно без посещения офиса банка. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (800) 100-24-24 или набрать на мобильном 1000.