Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2022 9:50

В Самаре осудили мужчину, который выдавал себя за частного детектива

Аферу раскрыли сотрудники ФСБ
Анастасия ФИЛАТОВА
Суд приговорил мошенника к условному сроку

Суд приговорил мошенника к условному сроку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 32-летнему Дмитрию Б., который выдавал себя за частного детектива. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

По данным силовиков, жертвой афериста стал житель Самары, который хотел найти должника. Преступник представился сыщиком и пообещал помочь мужчине. Для этого он якобы хотел привлечь знакомого правоохранителя. Мошенник получил от самарца 50 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем передать приятелю-полицейскому. Однако на самом деле он этого делать не собирался.

Через некоторое время лже-детектив вновь связался с мужчиной. Он заявил, что нужно оплатить еще и услуги специалиста, который якобы взломает биткоин-кошелек должника. Провернуть еще одну аферу преступнику не удалось. Сотрудники ФСБ задержали его при получении половины требуемой суммы в 150 тысяч рублей.

Недавно Дмитрий Б. предстал перед судом. Тот назначил ему 2 года лишения свободы условно.