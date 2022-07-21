В Самаре осудили мужчину, который выдавал себя за частного детектива

Суд приговорил мошенника к условному сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 32-летнему Дмитрию Б., который выдавал себя за частного детектива. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

По данным силовиков, жертвой афериста стал житель Самары, который хотел найти должника. Преступник представился сыщиком и пообещал помочь мужчине. Для этого он якобы хотел привлечь знакомого правоохранителя. Мошенник получил от самарца 50 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем передать приятелю-полицейскому. Однако на самом деле он этого делать не собирался.

Через некоторое время лже-детектив вновь связался с мужчиной. Он заявил, что нужно оплатить еще и услуги специалиста, который якобы взломает биткоин-кошелек должника. Провернуть еще одну аферу преступнику не удалось. Сотрудники ФСБ задержали его при получении половины требуемой суммы в 150 тысяч рублей.

Недавно Дмитрий Б. предстал перед судом. Тот назначил ему 2 года лишения свободы условно.