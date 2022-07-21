В Самаре состоится открытие юбилейного форума «iВолга-2022» вечером 21 июля

В регионе стартовал молодежный форум

В Самарской области вновь стартует форум ПФО «iВолга». Торжественное открытие начнется вечером 21 июля 2022 года.

По традиции, форму проведут на Мастрюковских озерах. В нем примут участие активные и креативные ребята. В четверг вечером на главной сцене Фестивальной поляны состоится торжественная церемония открытия форума. Каждое лето участники собираются и делятся идеями и проектами.

Отмечают, что шатры в этот раз преобразятся, появятся тематические арт-объекты и выставки. Тематика форума – «Единство народов России».