Коммунальный фонтан забил на ул. Ташкентской в Самаре 21 июля 2022 года

В высоту струя воды достигает несколько метров Фото: Скриншот с видео

В четверг, 21 июля 2022 года, на улице Ташкентской в Самаре произошла коммунальная неприятность. Неподалеку от больницы имени В.Д. Середавина забил фонтан. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Судя по кадрам, фонтан забил на газоне. Струя воды высотой в несколько метров устремилась в сторону проезжей части, устроив бесплатную автомойку для проезжающих мимо машин.

Напомним, в Самаре 20 июля 2022 года стартовал очередной этап гидравлических испытаний. Трубы в течение двух недель будут проверять на прочность в границах улиц Ташкентской, Солнечной, Ново-Вокзальной, Московского шоссе, Стара-Загора, Алма-Атинской и Дальней. В связи с этим в ряде домов до 30 июля 2022 года отключили горячую воду.