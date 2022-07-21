В Тольятти молодой водитель не уступил дорогу и влетел в отечественную легковушку

Молодой водитель не уступил дорогу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти поздней ночью из-за серьезной аварии пострадала 17-летняя девушка. Пассажира госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ночью, 20 июля 2022 года, в 02:00 на улице Никонова молодой водитель не уступил дорогу отечественному автомобилю «ВАЗ 2110». Машины столкнули на нерегулируемом перекрестке. Из-за аварии пострадала девушка-пассажир «Renault Duster».

Пострадавшую девушку госпитализировали с места происшествия. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.