В Самарской области ожидается усиление ветра и гроза вечером 21 июля 2022 года

В регионе опять непогода
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области вновь ожидается шквалистый ветер и гроза. Вечером в четверг, 21 июля 2022 года, объявлено штормовое предупреждение.
По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 3 часа в регион вернется непогода. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Чтобы избежать несчастных случаев, жителям рекомендуют оставаться дома и поставить автомобиль в гараж.
Напомним, что вчера после дождя самарцы поделились фото двойной радуги. Специалисты отмечают, в ближайшее время в регионе не ожидается аномальной жары.