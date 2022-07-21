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Общество21 июля 2022 11:23

В Самарской области ожидается усиление ветра и гроза вечером 21 июля 2022 года

Синоптики объявили желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе опять непогода

В регионе опять непогода

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь ожидается шквалистый ветер и гроза. Вечером в четверг, 21 июля 2022 года, объявлено штормовое предупреждение.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 3 часа в регион вернется непогода. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Чтобы избежать несчастных случаев, жителям рекомендуют оставаться дома и поставить автомобиль в гараж.

Напомним, что вчера после дождя самарцы поделились фото двойной радуги. Специалисты отмечают, в ближайшее время в регионе не ожидается аномальной жары.