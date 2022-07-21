В Самаре появилось видео с места ДТП на трассе М-5, в котором погиб мужчина

Грузовик и легковушка столкнулись около села Хорошенькое Красноярского района. Фото: ППС Самарской области

Очевидцы поделились кадрами с места жуткого ДТП, которое произошло на трассе М-5 в Самарской области 20 июля 2022 года. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях.

На видео видно, что грузовой автомобиль - один из участников аварии - оказался на обочине. От удара его опрокинуло на один бок. Легковому автомобилю повезло значительно меньше - у него разбито стекло и передняя часть автомобиля, есть сильные повреждения по кузову.

Напомним, авария произошла на трассе М-5 около села Хорошенькое. Легковушка и грузовик ехали навстречу друг другу и столкнулись. В результате столкновения погиб водитель легкового авто. От удара погибший оказался зажат в салоне. Мужчину извлекали из машины сотрудники поисково-спасательной службы.