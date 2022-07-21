В Самаре вновь провели мониторинг минимальных цен на продукты

Жители смогут сэкономить на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Жители смогут купить продукты по более выгодой стоимости.

По данным городской администрации на 21 июля 2022 года, дешевле всего говядину (кроме бескостного мяса) продают на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 150 рублей/килограмм. Репчатый лук – 35,99 рублей/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Молоко – 44,8 рубля/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Морковь – 30 рублей/килограмм – на Троицком рынке в Самарском районе.

Подобные проверки помогают отследить запасы продовольствия в областной столице. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.