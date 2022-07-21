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Общество21 июля 2022 11:58

Более 190 предприятий стали новыми клиентами Куйбышевской железной дороги

C начала 2022 года в центрах оформили 959,5 тыс. тонн грузов
Максим ВЕБЕР
С января 2022 года 143 новых грузоотправителя и 48 грузополучателей стали новыми клиентами Куйбышевской железной дороги

С января 2022 года 143 новых грузоотправителя и 48 грузополучателей стали новыми клиентами Куйбышевской железной дороги

С января 2022 года 143 новых грузоотправителя и 48 грузополучателей стали новыми клиентами Куйбышевской железной дороги. Они воспользовались преимуществами грузовых фронт-офисов.

В регионе регулярно расширяется спектр предлагаемых услуг от Куйбышевской магистрали. Например, с помощью маркетплейса «РЖД Маркет» клиенты могут в режиме онлайн найти необходимый товар, сравнить предложения различных поставщиков, а также получить транспортное решение. Это помогает клиентами не только выйти на новые рынки сбыта и увеличить объемы перевозок, но и снизит издержки для потребителей.

Напомним, что с начала 2022 года в центрах оформили 959,5 тыс. тонн грузов. Это на 161 тыс. тонн превышает количество таковых за аналогичный период 2021 года.