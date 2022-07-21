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Происшествия21 июля 2022 11:59

В Самарской области в СНТ «Металлург» сгорели дачный дом и баня

Возгорание произошло в дачном массиве в Кинельском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В ночь на 20 июля пожарно-спасательные службы региона боролись с возгоранием, произошедшем в Кинельском районе. В одном из дачных массивов сгорело несколько построек. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Согласно оперативным данным, пожар произошел поздно ночью в СНТ «Металлург» на 9-й линии. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в 00:39. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что на участке горит дачный дом и баня. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

- На борьбу с огнем было направлено 3 единицы техники, в тушении пожара участвовали 12 человек личного состава. Возгорание было ликвидировано в 01:50, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что ЧП обошлось без пострадавших.