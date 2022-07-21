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Происшествия21 июля 2022 12:01

Пять вагонов сошли с рельсов под Самарой 21 июля 2022 года

На место происшествия выехали следователи
Анастасия ФИЛАТОВА
ЧП произошло вблизи ж/д станции Новокуйбышевск

ЧП произошло вблизи ж/д станции Новокуйбышевск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем в четверг, 21 июля 2022 года, на железной дороге в Самарской области произошло ЧП. В районе станции Новокуйбышевск с рельсов сошли 5 вагонов-цистерн.

- В результате железнодорожного инцидента никто не пострадал. Следователи выехали на осмотр места происшествия, - сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

Из-за чего вагоны сошли с рельсов, пока не ясно. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства и детали ЧП. По итогам проверки они примут соответствующее процессуальное решение.