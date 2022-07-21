В баскетбольной «Самаре» рассказали, почему сменили Грачева на Базаревича

Ранее Сергей Базаревич тренировал сборную России

Этим летом в БК «Самара» сменился главный тренер. Вместо Игоря Грачева пришел Сергей Базаревич. Президент клуба Камо Погосян в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, с чем связаны такие перестановки и почему наставнику не дали шанс показать себя в Единой лиге ВТБ.

- В этом году исполняется ровно 10 лет, как Игорь Грачев работает в системе БК «Самара». Начинал с ДЮБЛа, с молодежки, выступал в Суперлиге. Он везде проявил себя с положительной стороны. Но последний сезон получился очень неоднозначный. С одной стороны, мы не остались без трофея, но концовку сезона вы все видели. Есть внутренние моменты, которые не нужно оглашать, - сказал Камо Погосян.

Игоря Грачева решили сменить, но оставить в системе клуба. Он захотел поработать с женской командой.

- Здесь ни в коем случае нельзя говорить о понижении статуса. Это смена вектора. Для Игоря Грачева это вызов, и я надеюсь, что у него обязательно все получится, - отметил президент БК «Самара».

Что касается Сергея Базаревича, что его отобрали среди нескольких кандидатур. По словам Камо Погосяна, это топовый тренер, который 6 лет возглавлял сборную России. Кроме того, Самара для него не посторонний город. Он уже работал здесь.

- Через Сергея Базаревича прошла вся лучшая молодежь. Он амбициозный тренер, с ним можно решать самые серьезные задачи. Тем более, Единая лига ВТБ - это как раз та самая лига, где нужно это себя проявлять, - подчеркнул глава баскетбольной «Самары».

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