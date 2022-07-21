Очевидцы сообщили, что из мастерских энергетического колледжа в Самаре вывозят мебель и станки

В здании СЭК демонтируют станки и вывозят мебель. Фото: скрин видео

Из мастерских и кабинетов Самарского энергетического колледжа вывозят мебель и станки. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили очевидцы из числа неравнодушных родителей студентов. По словам очевидцев, несмотря на анонсированную отсрочку переезда здание активно освобождают от присутствия учебного заведения.

Напомним, конфликт вокруг здания энергетического колледжа на Самарской площади длится с зимы. Родители студентов сообщили о том, что СЭК собираются объединить с промышленно-энергетическим колледжем, а студентов выселить из здания в центре города в 15-й микрорайон. Власти сначала отрицали подобные планы, однако недавно выяснилось, что постановление об объединении учебных заведений подписано. Помещения под прием лабораторий и мастерских СЭК с уникальным оборудованием еще не готовы, ремонт учебных аудиторий не завершен. Поэтому родители опасаются, что поспешный и неподготовленный переезд несет непоправимый вред и оборудованию, и учебному процессу.

По просьбе родителей к решению проблемы подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн. На этой неделе он сообщил, что переговорил с руководством Судебного департамента, в ведение которого перейдет здание колледжа на Самарской площади. Депутат отметил, что достигнуто понимание, и переезд могут отсрочить на год.

Однако родители рассказали, что несмотря на это работа по переезду продолжается.

- Из здания СЭК уже начали вывозить мебель, архивы, - рассказала журналисту «КП-Самара» представитель инициативной группы Анастасия Луковникова. – Хотя слияния учебных заведений пока юридически не произошло, нет приказов о переезде и передаче имущества. Кроме того, педагоги рассказали, что токарные станки из мастерских руководство коллежа распорядилось сдать на металлолом.

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