Стало известно, с каким диагнозом попал в клинику игрок «Крыльев Советов» Сергей Пиняев

Информация о плохом самочувствии игрока появилась накануне. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Появилась новая информация о состоянии здоровья нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Подробности озвучили в пресс-службе самарского футбольного клуба.

Согласно опубликованной информации, в клиниках Самарского медуниверситета состоялся консилиум с участием самарских и московских специалистов. На повестку был вынесен вопрос о терапии и дальнейшем лечении Пиняева.

- Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено, - отмечают в пресс-службе «Крыльев».

Сам Сергей Пиняев пока останется в клинике, где его будут наблюдать специалисты. О сроках полного выздоровления футболиста пока неизвестно.

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