Дмитрий Азаров пожелал плодотворной работы участникам «iВолга-2022» накануне открытия

До торжественного открытия форума осталось всего несколько часов. Фото: правительство Самарской области

Самарская область готовится к торжественному открытию юбилейного молодежного форума ПФО «iВолга-2022». Мероприятие состоится в 10-й раз и соберет множество участников из разных уголков нашей страны и не только. Часть из них уже приехала на Мастрюковскую поляну. В их числе - гости с Камчатки, Алтайского края, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Самарской области, а также республики Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия.

- В этом году свыше 20,5 тысяч молодых людей из 78-ми регионов нашей страны, ДНР и ЛНР выразили свое желание принять участие в форуме. И это абсолютный рекорд, начиная с 2013 года, когда в соответствии с поручением Президента «iВолга» получила путевку в жизнь, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году на форуме будет работать восемь смен, в том числе основная тема «iВолги» - «Мой народ». Работа участников позволит им не только обзавестись новыми знакомствами, но и реализовать собственные идеи и планы.

- Мы живем в эпоху глобальных изменений – в экономике, в социальной сфере, в технологиях. Конечно, можно попробовать переждать ветер перемен в какой-нибудь тихой гавани. А можно наполнить ветром паруса и устремиться к поставленной цели. Именно такой подход разделяют участники нашего форума, которые стремятся преобразовать мир, - обратился к участникам Дмитрий Азаров, пожелав им продуктивной работы.

Открытие «iВолга-2022» состоится в 21:00 21 июля. Участников ждет масштабная программа с выступлением хедлайнеров. А настоящая, плодотворная работа стартует 22 июля.