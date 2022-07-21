Дмитрий Богданов ознакомился с работой Дизайн-центра микроэлектроники СамГТУ

Дмитрий Богданов напомнил присутствующим о возможности финансирования разработанных проектов. Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в рамках рабочего совещания посетил учебно-производственные лаборатории кафедры «Радиотехнические устройства», входящие в структуру Дизайн-центра микроэлектроники.

Сотрудники кафедры продемонстрировали министру новые созданные продукты и разработки с прототипами, которые пока находятся на ранней стадии реализации. Дмитрий Богданов напомнил о том, что проекты кафедры могут получить достойную помощь.

- В прошлом году высокотехнологичные проекты Самарской области получили поддержку от Фонда развития инноваций на сумму 300 миллионов рублей. Вы также можете получить финансирование ваших проектов на любой стадии разработки. Мы обязательно поможем каждому из вас в сопровождении и подачи документов на конкурс, проконсультируем по любому вопросу, - обратился министр экономического развития региона.

Руководство вуза отметило, что университет активно занимается интеграцией разработок в экономический сектор. За 2021 год оборот продаж услуг, компетенций и разработок СамГТУ составил 900 млн. рублей. И вуз развивается в этом направлении, в частности - участвует в конкурсах на получение различных федеральных грантов для возможности создания новых рабочих мест, в том числе для развития отечественного рынка микроэлектроники.