Самарских предпринимателей, претендующих на грант, обучат основам ведения бизнеса

В обучении и последующем конкурсе грантов примут участие ИП или учредители юрлица в возрасте до 25 лет. Фото: министерство экономического развития Самарской области

21 июля в региональном центре «Мой бизнес» стартовало обучение молодых предпринимателей, претендующих на гранты. Азам ведения бизнеса участников программы обучают в рамках бизнес-акселератора «Ты - предприниматель». Курс является обязательным этапом получения новой финансовой меры господдержки - гранта в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта.

Из 1000 заявок были выбраны более 200 молодых предпринимателей, которые стали участниками новой образовательной программы. Обучение проходит в Самаре, Тольятти и Сызрани и займет 5 недель. По результатам бизнес-акселератора участники получат сертификат о прохождении образовательного курса. В свою очередь регион сможет поддержать примерно 90 проектов.

- Несмотря на то, что объем грантового фонда ограничен, и предоставление средств будет проводиться на конкурсной основе, каждый участник получит ценные знания, которые сможет применить на практике, реализуя свой проект, - отметио министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В обучении и последующем конкурсе грантов примут участие индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица в возрасте до 25 лет. Участие в программе предполагает софинансирование не менее 25% расходов на реализацию проекта.