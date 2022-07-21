Замглавы дептранса рассказал, что ожидает общественный транспорт Самары в 2022 году

В числе планируемых нововведений - пересадочные билеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общественный транспорт Самары ждут масштабные перемены, часть из которых может произойти уже в этом году. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

В частности, в городе планируют ввести пересадочные билеты. Они позволят пассажирам значительно экономить при оплате проезда.

- Если сейчас человек при пересадке платит дважды, то после введения пересадочного талона будет платить всего один раз. По цене пересадочный талон пока предполагаем в формате обычной стоимости, чтобы это было максимально удобно для пассажиров, - отметил Юрий Тапилин.

Ввести пересадочные билеты в пилотном режиме планируют до конца 2022 года. Изначально они будут действовать в Куйбышевском районе - для 5д маршрута.

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