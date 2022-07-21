Замглавы дептранса Юрий Тапилин раскрыл будущее общественного транспорта Самары

В Самаре обещают, что общественный транспорт города будет меняться в лучшую сторону

Заместитель главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин поделился видением будущего общественного транспорта в Самаре. Об этом он рассказал в эфире радио Комсомольская правда. Чиновник отметил, что сегодня основными проблемами отрасли остаются кадровый дефицит и низкая скорость обновления подвижного состава. Однако впереди благоприятные изменения.

Так, чиновник уточнил, что в ближайшие 1,5 года - считая с 1 января - стоимость проезда в общественном транспорте расти не будет. Такое обещание в мэрии дали, рассказывая о повышении цен в прошлом ноябре. Изменения могут произойти в способах расчета. Уже сейчас есть планы по вводу пересадочных билетов. Это может решить проблемы Куйбышевского района и других отдаленных территорий.

- Пока мы смотрим в сторону маршрута 5Д, просчитываем параметры, варианты, считаем, во что это обойдется бюджету. Если сейчас человек при пересадке платит дважды, то после введения пересадочного талона будет платить всего один раз, - отметил Юрий Тапилин.

Также пересадочные билеты могут появиться для жителей Красноглинского района, при этом транспортный узел будет около Самара Арены.

Еще одно новшество - в мэрии задумались о введении брутто-контрактов с перевозчиками – это когда между пассажиром и коммерсантом есть дополнительный посредник-организатор. Он выплачивает перевозчикам деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за километраж пробега.

Идеальный общественный транспорт требует и изменения маршрутной сети. В планах - пересматривать автобусные маршруты, дублирующие трамваи, минимизировать количество коммерческих маршрутов, не избавляясь пока от них полностью. При этом за последние годы количество коммерческих маршрутов и так сократилось почти в два раза, после того, как наладилась работа автобусов на этих линиях. Также новшеством станет появление поворотника со Ставропольской на Ново-Вокзальную - это позволит разработать больше вариантов трамвайных маршрутов.

Открытие новой станции метро в свою очередь должно обеспечить рост пассажирского потока минимум на 10%.

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