В Отрадном пешеход стал жертвой ДТП на проклятом перекрестке

Роковое ДТП произошло на пересечении улиц Железнодорожная и Центральная в районе ж/д вокзала. Фото: Лилия Щелочкова / Подслушано в Отрадном

Трагическая авария произошла в городе Отрадный Самарской области. Здесь на пешеходном переходе автомобилист на грузовике сбил мужчину. Информацию о происшествии сообщили местные жители.

По информации очевидцев, ДТП произошло на пересечении улиц Железнодорожная и Центральная в районе ж/д вокзала. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила грузовая «Scania». ДТП оказалось роковым - пешеход погиб, отмечают жители Отрадного.

Перекресток в районе ж/д вокзала уже завоевал неприятное звание «проклятого». Несмотря на установленный светофор и необходимые ограждения он нередко становится местом аварий. Одна из них произошла прошлым летом. Легковой автомобиль влетел в бок скорой помощи, перевозившей пациентов. В результате медицинский автомобиль отлетел в КАМАЗ, перевернулся и загорелся. ДТП унесло жизнь водителя «скорой», другие пассажиры сильно пострадали.

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