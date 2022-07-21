Победители форума iВолга в 2022 году смогут выиграть до 1,5 млн рублей

На Мастрюковской поляне состоялась торжественная церемония открытия Молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»

На Мастрюковской поляне начал свою работу десятый юбилейный Молодежный форум iВолга. Здесь собралась самая инициативная и креативная молодежь со всей России и из ЛНР. Приветствие участникам мероприятия направил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

- Сегодня у молодежного форума Приволжья особая миссия – познакомить участников и гостей с уникальной многонациональной культурой нашей страны, ее великим историческим прошлым, - отметил он.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов назвал форум важным событием для молодежи и подчеркнул всю значимость возвращения его в офлайн-формат.

- На iВолге -2022 будет много новаций, сюда приедут выпускники форума, они поделятся своими историями успеха, тем, как они применили полученный здесь опыт в свой жизни. Впервые здесь молодежная смена, наши школьники, - заметил он.

Всего на юбилейном форуме будет 9 профильных смен, которые будут объединены сквозной темой "Единство народов России". Также участниками мероприятия стали представители маломобильной молодежи, для которых работает инклюзивный городок.

В течение всего форума участники будут бороться за гранты: в окружном конкурсе можно получить до 500 тысяч рублей, в всероссийском - 1,5 млн рублей. Победителей наградят 28 июля.