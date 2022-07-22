В Самаре в 15 микрорайоне проходит масштабное восстановление теплосети

Специалисты проводят работы на участке. Фото: "Т Плюс"

Жителям Самары рассказали, как проходит восстановление теплосетей в 15 микрорайоне. После перекладки планируют провести благоустройство территории.

По данным «Т Плюс», специалисты проводят масштабное восстановление теплосетей от улицы Карла Маркса до улицы Стара Загора. Энергетики меняют трубопровод, протяженность которого составляет 1150 метров. Он обеспечивает теплом и горячей водой более 300 домов, детские сады, школы и поликлиники. Работы могут завершить в конце августа.

После восстановления специалисты также проведут благоустройство территории. Его выполнят до конца сентября текущего года. На данный момент все жители получают горячую воду по временному трубопроводу.