В Самаре обеспокоены нарушениями размещения снежного полигона на территории завода Тарасова

Жители весной пожаловались на огромную кучу снега. Фото: скриншот видео

В Самаре после зимы жители заметили огромную кучу снега на территории завода имени Тарасова. Тогда жителей напугали талые воды, которые могли прийти к ближайшим домам.

Как сообщила городская администрация «КП-Самара», участок находится в частной собственности. Зимой и весной подрядчики использовали его для временного складирования снежных масс. Как выяснилось, это частный снежный полигон. Насколько законно размещение снега на территории – проверяют в надзорном ведомстве. Результаты вряд ли окажутся положительными.

Напомним, что самарский видеоблогер успел снять огромную кучу снега с высоты птичьего полета. Отмечают, что снег вывозили с улиц города на четыре специализированных полигона.