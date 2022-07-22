В Самарской области женщина вложилась в «бизнес» и потеряла более 120 тысяч рублей

Женщина лишилась крупной суммы денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области женщина стала жертвой мошенников. Аферисты украли у местной жительницы крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец и предложил заработать на фондовой бирже. Безработная заинтересовалась и решила вложиться в «бизнес». Женщина перечислила на веб-адрес мошенника более 120 тысяч рублей.

Только потом потерпевшая поняла, что стала жертвой злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело.