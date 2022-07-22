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Происшествия22 июля 2022 4:38

В Самарской области женщина вложилась в «бизнес» и потеряла более 120 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина лишилась крупной суммы денег

Женщина лишилась крупной суммы денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области женщина стала жертвой мошенников. Аферисты украли у местной жительницы крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец и предложил заработать на фондовой бирже. Безработная заинтересовалась и решила вложиться в «бизнес». Женщина перечислила на веб-адрес мошенника более 120 тысяч рублей.

Только потом потерпевшая поняла, что стала жертвой злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело.