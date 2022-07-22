Продавщица из Тольятти обворовала комиссионный магазин

Женщина украла чужие украшения. Фото: ГУ МВД России по региону

В Автозаводском районе Тольятти местная жительница, работающая продавцом, обворовала комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело.

В отделение полиции за помощью обратилась владелица магазина. Она рассказала, что из сейфа пропали ювелирные изделия. Ущерб превысил 140 тысяч рублей. Заявительница сообщила, что ключ от сейфа был только у продавщицы. Сотрудники полиции задержали ранее судимую подозреваемую, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанная призналась, что испытывала финансовые сложности, поэтому украла украшения и продала их за 60 тысяч рублей. Вырученные средства она направила на оплату кредита.