Самарцам рассказали, какая погода будет в выходные дни

Жаркая погода не скоро вернется в регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассказали, какая погода будет в ближайшие выходные дни. Отдохнуть на солнечном пляже не получится.

По данным gismeteo, в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля 2022 года, в регион вновь придут дожди. В первый выходной день ожидается ливень, температура воздуха достигнет +25 градусов. В воскресенье станет теплее, местами облачно, осадков не ожидается.

Напомним, что в ближайшее время не стоит ждать аномальной жары. В регион пришел холодный атмосферный фронт. После выходных ожидаются дожди различной интенсивности, грозы и усиление шквалистого ветра.