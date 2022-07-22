Самарцам рассказали, какая погода будет в выходные дни

Жаркая погода не скоро вернется в регион
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области рассказали, какая погода будет в ближайшие выходные дни. Отдохнуть на солнечном пляже не получится.
По данным gismeteo, в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля 2022 года, в регион вновь придут дожди. В первый выходной день ожидается ливень, температура воздуха достигнет +25 градусов. В воскресенье станет теплее, местами облачно, осадков не ожидается.
Напомним, что в ближайшее время не стоит ждать аномальной жары. В регион пришел холодный атмосферный фронт. После выходных ожидаются дожди различной интенсивности, грозы и усиление шквалистого ветра.