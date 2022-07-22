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Происшествия22 июля 2022 6:17

Нервный житель Самарской области попался на краже рюкзака

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Нервного парня задержали на остановке

Нервного парня задержали на остановке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области задержали нервного местного жителя. Оказалось, он виновен в краже.

По сообщению пресс-службы УФСВНГ, сотрудники росгвардии патрулировали по ночным улицам города. Правоохранители заметили нервного молодого человека, который при виде экипажа отошел от автобусной остановки в неосвещаемое место.

Росгвардейцы узнали у молодого человека причину такого поведения. 19-летний парень рассказал, что рюкзак ему не принадлежит. Оказалось, что задержанный присвоил себе имущество жителя Саратовской области. Ущерб оценили в 14 тысяч рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.